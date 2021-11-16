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انفجار ماسورة غاز في فيصل.. والتحريات : إصابة شخصين وتلفيات في 3 سيارات

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انفجار ماسورة غاز في فيصل.. والتحريات : إصابة شخصين وتلفيات في 3 سيارات انفجار ماسورة غاز في فيصل.. والتحريات : إصابة شخصين وتلفيات في 3 سيارات

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل انفجار ماسورة غاز بمنطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وقالت ان الحادث تسبب في انهيار جزئي بالعقار وتم نقل المصابين إلى المستشفي.

كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا انفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار حوائط عقار بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن تسرب غاز تسبب في الانفجار ماسورة الغاز.

أسفر الحادث عن إصابة فرج خليل، والسيد حسين، من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وأستمعت الأجهزة الامنية لأقوال سكان العقار، الذي تعرض لانهيار جزء منه.

وقامت ضباط المباحث بمعاينة العقار بمشاركة موظفي الحي لكتابة تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، كما تم معاينة العقارات المجاورة لكشف لكشف حجك تضررها من الحادث.

قالت التحريات أن الحادث تسبب في تلفيات بـ 3 سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار العقار، بعد أن سقطت عليهم أجزاء من الحوائط وجاري حصر كافة الخسائر والتلفيات وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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