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"وينك" يواصل استضافة ألمع الأسماء في المجتمع السعودي

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"وينك" يواصل استضافة ألمع الأسماء في المجتمع السعودي "وينك" يواصل استضافة ألمع الأسماء في المجتمع السعودي
يسرد ذكريات خالدة لا تُنسى في وجدان الجمهور السعودي والعربي

يواصل الإعلامي محمد الخميسي، استضافة الرواد والمبدعين في شتى المجالات بالمجتمع السعودي والعربي، في حلقات جديدة من البرنامج الحواري "وينك"، الذي يُعرض كل ثلاثاء الساعة العاشرة مساءً على قناة "روتانا خليجية"، ويسرد ذكريات خالدة لا تُنسى في وجدان الجمهور السعودي والعربي عن هذه الشخصيات التي غابت عن الأنظار والمشهد الإعلامي.

وحقق البرنامج خلال المواسم السابقة نجاحًا كبيرًا ومتابعة جماهيرية ومشاهدات عالية تجاوزت المليار مشاهدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر العرض التلفزيوني، من خلال تقديم حوار عميق وراقٍ، يجيب من خلاله الضيف على الكثير من الأسئلة التي يهتم المشاهد بها.

وأوضح محمد الخميسي أن فريق العمل في الموسم الجديد من "وينك" بذل جهودًا كبيرة؛ مبينًا أن البرنامج يواصل استضافة أبرز الشخصيات الوطنية التي غابت أو ابتعدت عن الأضواء، من أصحاب البصمة الذين خدموا الوطن، ومنهم المخرجة والمذيعة نجاح أبا الخيل التي قدمت برامج جميلة في الإعلام، والشاعر والصحافي القدير راشد بن جعيثن، ثم الفنان عمر الطيب، وكذلك الشاعر الكبير حسن أبو علة الذي تفاجأ الجميع به وبشاعريته".

وأعرب الخميسي عن سعادته البالغة بردود الفعل الجميلة من المشاهدين ونِسَب المتابعة للحلقات الأخيرة مع الأسماء البارزة في الإعلام السعودي؛ مشيرًا إلى أن سبب نجاح البرنامج واستمراره، هو استمرار استضافة الضيوف بنفس المستوى وبنفس القوة من ألمع الأسماء في المجتمع السعودي للحديث عن مشوارهم، وذكر أن البرنامج ما زال يواصل تقديم أسماء تلقى متابعة واسعة من الجماهير، والدليل على ذلك عدد المشاهدات العالية جدًّا.. ووعد الجمهور بأن تكون الحلقات القادمة بنفس المستوى وأكثر وأفضل.

وأكد الإعلامي محمد الخميسي أنه وصناع البرنامج حاولوا التنويع في ضيوف البرنامج، ما بين الشخصيات من رواد الإعلام والفن والثقافة والشعر والأدب والمجال العسكري والرياضة والاقتصاد، من خلال حضور كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى التنوع في المدن والمناطق التي تم استضافة نجوم الحلقات منها خلال هذا الموسم من البرنامج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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