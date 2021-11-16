أخبار عاجلة

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

Print
أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 % أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
الإحصاء الخليجي: الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة والوفيات 19539

أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84.502 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84.502.184 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.498.694 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19539 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية