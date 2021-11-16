أخبار عاجلة

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحياة الفطرية: باشرنا 589 بلاغاً في الربع الثالث من العام الجاري

Print
قالت: تحويل 564 منها للجهات المختصة و25 وقعت خارج المملكة

الحياة الفطرية: باشرنا 589 بلاغاً في الربع الثالث من العام الجاري

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات التي تم رصدها وتمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: رصد قسم الجرائم الإلكترونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الربع الثالث من العام الحالي 589 بلاغًا في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أن إجمالي البلاغات المرصودة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي 589 بلاغاً.

وأضاف، أنه تم تحويل 564 بلاغاً للجهات المختصة، و25 بلاغاً لم يتم التعامل معها؛ لكونها قد وقعت خارج المملكة أو مخالفات تم التعامل معها سابقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54%

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية