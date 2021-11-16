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استنكر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عدم إخطار إدارة المنتخب الوطني لناديه بإصابة لاعب فريقهم عبدالله السعيد.

وأضاف سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «عبدالله السعيد خرج بين شوطي مباراة أنجولا واعتقدنا أنه تغيير فني وهو أمر يعود للجهاز الفني ولكن اكتشفنا بعد يومين أن اللاعب خرج مصابًا».

وتابع المدير الرياضي لنادي بيراميدز:«ما ضايقنا أننا علمنا بعد يومين من إصابة اللاعب، فكان لابد أن يُخطرني حتى أبلغ الجهاز الفني كما أن هناك انتقادات طالت عبدالله والبعض ظن أنه خرج بسبب فني ولكن الأمر في النهاية كان للإصابة.. اللاعب مُصاب بشد في الخلفية وأغلب الظن لن يلحق بمباراتنا المقبلة».

وأتم سعيد تصريحاته بقوله:«تواصلت مع وائل جمعة ولديه عذره فكان مُصاباً بكورونا ولكن تحدثت معه وتفهم الأمر وإن شاء الله لا تتكرر».