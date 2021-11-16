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أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر يناير القادم تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان العالم ما بعد كورونا، موضحا أن هذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة الأزمات وحلها .

أضاف أبوهميلة، أن حضور ألاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات، موضحا أن الشباب المشارك من مختلف دول العالم وجنسياتهم هم سفراء لبلادهم سيرون في مدينة السحر والجمال السلام والأمن والطمأنينة والجمال وفي مصر ما لم يرونه في أي دولة بالعالم من آثار ومناطق سياحية وهذا يعد أكبر ترويج للسياحة المصرية يساهم في زيادة عدد الأفواج من مختلف دول العالم.

أوضح أبوهميلة، أن منتدى شباب العالم في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم كمنصة دولية، موضحا أن مناقشة ما بعد الجائحة وتأثيرها على اقتصادات الدول يبرز مجموعة من الحلول نابعة من فكر الشباب قد تأتي بأفكار جديدة تنقذ دولا تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا، إضافة إلى دور الشباب على التوعية واستخدام كل الطرق التكنولوجية الحديثة في منع انتشار جائحة كورونا والسيطرة عليها وقدرتهم على المطالبة بالتوزيع العادل للقاح كورونا للحد من انتشار الجائحة .