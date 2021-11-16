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إقبال من المواطنين على مراكز تطعيم كورونا بالشرقية (صور)

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إقبال من المواطنين على مراكز تطعيم كورونا بالشرقية (صور) إقبال من المواطنين على مراكز تطعيم كورونا بالشرقية (صور)

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واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق، في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لتلك الجائحة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل، والمشاركة في تنظيم حركة الدخول والخروج، وفقاً لخطوط السير المحددة، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين منذ الصباح الباكر على المركز لتلقي اللقاح، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم، كما تابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن جميع مراكز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص وحتي ٩م، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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