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انطلاق مبادرة جديدة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بشمال سيناء

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انطلاق مبادرة جديدة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بشمال سيناء انطلاق مبادرة جديدة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بشمال سيناء

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انطلقت مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت أشراف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري وجمعية الهلال الأحمر المصري في المبادرة التي تستهدف تطهير المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت في مراكز ومدن المحافظة

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمختلف مدن المحافظة بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم يوميا، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من المستجد.

وجه المحافظ بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بجانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات إلى مقار عملهم الإ بعد الحصول على تطعيم كورونا طبقا لقرار مجلس الوزراء.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوي المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»..مشيرًا إلى قيام مديرية الشباب والرياضة بتطهير وتعقيم نادي شباب ومكتب البريد الرئيسي وبنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

أضاف سكرتير عام المحافظة، أن مديرية الطب البيطري قامت بتطهير وتعقيم هيئة الرقابه على الصادرات والواردات ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»..مشيرًا إلى تطهير وتعقيم عدد كبيرة من المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية على مستوي المحافظة خلال الفترات الماضية.

المصرى اليوم

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