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اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بنها 8 ساعات للصيانة

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بنها 8 ساعات للصيانة اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة بنها 8 ساعات للصيانة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مدينة بنها، اليوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي

قالت الشركة في بيان لهاأن قطع المياة سيكون لأعمال صيانة وتطهير حوض الاستقبال بمحطة معالجة بنها وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وشهد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء

وقال رئيس شركة مياه القليوبية أن تجربة المحاكاة تأتى في إطار التأكد التام من استعدادات الشركة ومدى الجاهزية لسرعة التعامل الفوري مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الامطار

المصرى اليوم

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