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محافظ شمال سيناء يستعرض المشروعات المنفذة بالمحافظة

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محافظ شمال سيناء يستعرض المشروعات المنفذة بالمحافظة محافظ شمال سيناء يستعرض المشروعات المنفذة بالمحافظة

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استعرض اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، المشروعات التنموية التي يجري تنفيذيها على أرض المحافظة في شتي القطاعات.

وأشار المحافظ، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أحمد العوضى رئيس اللجنة، وأعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين من أبناء سيناء وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد رحمي بكير عضو مجلس النواب، أنه خلال الإجتماع تم الحديث عن حرم ميناء العريش البحري، وتجنب الأضرار على المواطنين، وعرض المقترح السابق مجددا لإنشاء ميناء تجارى بعيدا عن الكتلة السكانية.

وفي نهاية الاجتماع قام رئيس اللجنة بمنح محافظ شمال سيناء درع اللجنة تكريما له على جهوده التنموية في محافظة شمال سيناء.

المصرى اليوم

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