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واصل سعر الذهب اليوم صباح الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021، الارتفاع بسبب الإقبال على شرائه رغم ارتفاع الدولار وسندات الخزانة بسبب تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم ولجوء المسثمرين إليه كأداة للتحوط، وسط حالة من الترقب لصدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية والتى ستؤشر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، صباح الثلاثاء، بنسبة طفيفة كرد فعل لارتفاع الأسعار العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 811 إلى 814 جنيها للجرام.

ويشهد سعر الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية الاسبوع الماضى وتخللها انخفاض طفيف بسبب حركة التداول داخل البورصة العالمية ولكن يعجز سعر الذهب عالميًا حتى الآن في تخطى حاجز 1900 دولارا للأوقية.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الثلاثاء، ما بين 927 إلى 930 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الثلاثاء، ما بين 811 إلى 814 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، ما بين 694 إلى 697 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الثلاثاء، ما بين 6488 إلى 6512 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا الارتفاع صباح الثلاثاء، مع تزايد مخاوف التضخم وترقب المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة الامريكية، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، إلى مستوى 1866.62 دولارا للأوقية وارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر 0.1%، إلى مستوى 1868.62 دولار للأوقية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 823.76 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 941.44 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 706.08 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،864.06 $ .

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