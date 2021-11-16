مصرع ربة منزل صدمها قطار في قليوب

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لقيت ربة منزل مصرعها صدمها قطار القاهرة- اسكندرية اثناء عبورها مزلقان السكة الحديد في منطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب في القليوبية وتم نقل الجثة إلى مسشتفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التجقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز قليوب يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة في اصطدام قطار على مزلقان سنديون دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وتبين انه أثناء عبور ربة منزل مزلقان سنديون صدمها القطار القادم من القاهرة إلى الإسكندرية ما أدى إلى وفاتها في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.