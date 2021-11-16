انطلاق الحملة الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالفيوم

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أعلنت محافظة الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2021م، لتحصين الماشية «الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز»، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر حتى تحقق المستهدف منها.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ أعمالها بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها، وتحصينها، للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.