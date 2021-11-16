لأول مرة.. جامعة الفيوم تفعل نظام الشهادات المؤمنة

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قال الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجمع متكامل لتقديم وإصدار كافة الوثائق والمحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، أن فريق عمل مشروع نظم المعلومات الإدارية التابع لمركز معلومات جامعة الفيوم قام بإدخال بيانات الطلاب الخرجين من كليات الجامعة المختلفة وأنه تم استلام الدفعة الأولى من شهادات التخرج المؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والتي بدأت بكليات التربية الرياضية والحاسبات والمعلومات والهندسة والسياحة والفنادق، وجاري استكمال طباعة شهادات باقي الكليات بإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،و الدكتور رانيا أبوالسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات جامعة الفيوم.