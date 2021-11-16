الحياة الفطرية: باشرنا 589 بلاغاً في الربع الثالث من العام الجاري

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قالت: تحويل 564 منها للجهات المختصة و25 وقعت خارج المملكة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إحصائية بالبلاغات التي تم رصدها وتمت مباشرتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: رصد قسم الجرائم الإلكترونية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الربع الثالث من العام الحالي 589 بلاغًا في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز أن إجمالي البلاغات المرصودة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي 589 بلاغاً.

وأضاف، أنه تم تحويل 564 بلاغاً للجهات المختصة، و25 بلاغاً لم يتم التعامل معها؛ لكونها قد وقعت خارج المملكة أو مخالفات تم التعامل معها سابقاً.