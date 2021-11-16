أخبار عاجلة

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطيران المدني": إستراتيجيتنا ستوفر تجربة لا مثيل لها للمسافرين

Print
"الطيران المدني": إستراتيجيتنا ستوفر تجربة لا مثيل لها للمسافرين "الطيران المدني": إستراتيجيتنا ستوفر تجربة لا مثيل لها للمسافرين
سنشهد زيادة في حركة المرور لاستيعاب 330 مليون رحلة ركاب سنوياً

أكّدت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، أن السفر الجوي هو أول وآخر تجربة يخوضها المسافر، مبينةً أنها ستوفر تجربة لا مثيل لها للمسافرين كجزءٍ من إستراتيجية الهيئة لقطاع الطيران، التي ستشهد استثمارات ضخمة عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بالركاب بما في ذلك المطارات وشركات الطيران والطائرات ووسائل الراحة.

وأوضح نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي علي رجب، في إحدى جلسات المؤتمر، أن الضيافة على الأرض والجو أصبحت معروفة بشكلٍ متزايد على أنها من بين الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال إنشاء مركز طيران إقليمي في المملكة، حيث تستفيد المطارات في جميع أنحاء المملكة من استثمارات قياسية لتطوير المرافق وتحسين إمكانية الوصول.

وقال علي رجب: "من خلال رؤية المملكة 2030 وإستراتيجيتنا، سنشهد زيادة في حركة المرور لاستيعاب 330 مليون رحلة ركاب سنوياً (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية) وسط خدمات على أعلى مستوى.

يُذكر أن المملكة تأخذ ضيافتها ذات الشهرة العالمية إلى السماء مع تكثيف جهودها لتحتل المرتبة الأولى في مجال الطيران في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف