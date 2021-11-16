«نجلاء بدر تفقد نجلها».. تفاصيل الحلقة الثالثة من حكاية «ويبقى الأثر»

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ردود فعل قوية صاحبت عرض الحلقة الثالثة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر، ولطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

واصلت نجلاء بدر إبداعها في المسلسل بعد احتلت التريند أمس في الحلقة الثانية في مشهد جمعها بنجلها الذي جسد شخصيته أحمد عنان .

وفي حلقة اليوم وهي الثالثة قامت الأم الشخصية التي تقوم بها الفنانة نجلاء بدر، بإصطحاب الأولاد، إلى أحد الشاليهات، وذلك لقضاء يومين من الراحة قبل استقبال الأيام الدراسية.

وحدثت خلافات بين الام وابناءها بسبب عدم وجود أي خدمات في القرية التي تواجدوا فيها وقامت بتوفيرها لهم أحد أصدقاء والدتهم في العمل، بينما فوجئت الأم بأن نجلها الطفل الصغير “إياد” اختفي فجأة ولم يعرفوا المكان الذي اختفي فيه بعدما حدث مشهد فلاش باك بين الطفل ووالده المتوفي الذي تذكره اثناء تواجده في حديقة القرية، ليختفي الطفل بعد رؤية والده الشخصية التي يقدمها الفنان كريم كوجاك.

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وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا».

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل «إلا أنا» طرحت خلال الساعات الماضية بوستر الحكاية الجديدة «ويبقى الأثر»، والذي تصدرته الفنانة نجلاء بدر، تمهيدًا لبدء عرض الحكاية غد السبت على قناة dmc الساعة 8 مساء، وخلال الساعات الماضية كثف فريق العمل التصوير بشكل يومي، للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها.