مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

★ ★ ★ ★ ★

قال: مشاعري لا توصف.. وسأكون مواطنًا وفيًّا مُحبًّا لأغلى بلد

رفع كبير علماء البلقان المفتي السابق للبوسنة والهرسك، الدكتور مصطفى سيرتش، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حصوله على الجنسية السعودية، مؤكدًا أن هذا حلم تحقق على يد القائد العظيم خادم الحرمين الشريفين.

وقال "سيرتش" في تصريح خاص لـ"سبق": "بمناسبة حصولي على الجنسية السعودية أود أن أعبِّر عن شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- لحصولي على الجنسية. وهي بفضل من الله، ثم فضل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتقدير كبير لن أنساه أبدًا".

وأكد في ختام تصريحه أنه سيكون مواطنًا صالحًا وفيًّا مُحبًّا لأغلى بلد تشتاق له كل المسلمين بالعالم، واصفًا مشاعره بنيله الجنسية بأنها لا توصف، وسائلاً الله أن يديم على السعودية عزها ورقيها وتقدُّمها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.