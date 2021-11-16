أخبار عاجلة

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية

Print
مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية
قال: مشاعري لا توصف.. وسأكون مواطنًا وفيًّا مُحبًّا لأغلى بلد

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

رفع كبير علماء البلقان المفتي السابق للبوسنة والهرسك، الدكتور مصطفى سيرتش، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حصوله على الجنسية ، مؤكدًا أن هذا حلم تحقق على يد القائد العظيم خادم الحرمين الشريفين.

وقال "سيرتش" في تصريح خاص لـ"سبق": "بمناسبة حصولي على الجنسية السعودية أود أن أعبِّر عن شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- لحصولي على الجنسية. وهي بفضل من الله، ثم فضل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتقدير كبير لن أنساه أبدًا".

وأكد في ختام تصريحه أنه سيكون مواطنًا صالحًا وفيًّا مُحبًّا لأغلى بلد تشتاق له كل المسلمين بالعالم، واصفًا مشاعره بنيله الجنسية بأنها لا توصف، وسائلاً الله أن يديم على السعودية عزها ورقيها وتقدُّمها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف