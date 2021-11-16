أول تعليق من دينا على صورتها بـ«فستان الفرح»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفانة دينا صورة، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وظهرت فيها بفستان زفاف، وعلقت عليها قائلةً: «مفيش أحلى من الجواز»، وهو ما أثر حالة من الجدل بين الجمهور، ما إذا كانت قد تزوجت فجأة أم أن الصورة من أحد أعمالها الفنية الجديدة.

وقالت «دينا» في اتصال هاتفي ببرنامج «et بالعربي»: «نزلنا الصورة كأي صورة منزلها ودي حنة بنات وكلنا كنا لابسين كده وتصورنا، وأنا اتصورت لوحدي ونزلت الصورة ما كنتش متصورة أنها هتعمل الصدى دا».

وأضافت: «دي مش صورة جواز ولا صورة مسلسل حتى، دي صورة إيفنت عادي، هو فعلاً الجواز حلو لكن دي مش صورة جواز».

آخر أعمال دينا مسلسل «السيدة زينب»، وشاركها البطولة الفنانة سوسن بدر، محمود عبدالمغنى، ورانيا منصور، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبدالغفور، وحسام داغر وآخرين.