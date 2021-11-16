مصدر بالأهلي: ما ردده الدرندلي غير صحيح ولن نخرج عن تقاليد النادي أبدًا

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أثارت التصريحات التي أدلى بها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة والمقررة يوم 26 من الشهر الجاري حالة من الجدل الشديد داخل أوساط النادي الأهلي.

وكشف خالد الدرندلي عن الكثير من المشكلات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي كما تحدث عن خلافات بين العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي وأشار إلى أن مرتجي المرشح في الانتخابات المقبلة على منصب أمين الصندوق تم وعده بأنه سيكون نائباً للرئيس في الدورة الانتخابية المقبلة.

كما قال الدرندلي إنه كان يجب إبلاغه بخروحه من قائمة محمود الخطيب خاصة أنه أقدم أعضاء المجلس ولا يجب أن يعرف بالأمر من الخارج وكان يجب أن يتحدث معه الخطيب ويشرح وجهة نظره.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي – رفض الكشف عن اسمه – في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن الكثير مما ردده خالد الدرندلي لا أساس له من الصحة، وأن الأهلي لم يعتد عبر تاريخه على التحدث عن مشكلاته أو أي شيء يخص النادي ومسؤوليه عبر وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر: نرفض الرد على خالد الدرندلي ولن نرد عليه ولن نخرج على تقاليد النادي الأهلي أبدأً وتحت أي ظرف.