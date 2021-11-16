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تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير

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تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير
ينذر بالسكتات إذا كان مصحوبًا بضيق في التنفس وفقدان للتوازن

تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير

كثيرٌ من الناس يشتكون من آلام في الكتف؛ كونه أكثر المفاصل حركة في أجسامنا، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذا الألم قد يكون مؤشرًا للإصابة بأمراض عديدة، منها أمراض خطيرة، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أوضح تقرير، نشره موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني، ونقله موقع "دويتشه فيله"، أن الألم في الكتف قد يكون مؤشرًا لخلل في الأجهزة الداخلية للجسم، أو اضطراب بعض الوظائف، خاصة عند كبار السن.

ولفت التقرير إلى أنه عادة ما تحدث آلام الكتف عند التعرض لحادث أو الارتطام بجسم صلب؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلع في مفصل الكتف (تحريك مفصل الكتف من موضعه)، وهو الأمر الذي يجعل مسألة تحريك الكتف عملية شبه مستحيلة بسبب شدة الألم.

وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث الألم بسبب خلل أو التهاب في المفصل المسؤول عن تحريك الكتف لأعلى أو لأحد الجانبَيْن.

وكذلك يمكن أن تتسبب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مكثف، أو القيام بحركات خاطئة أثناء التمرين، في ألم الكتف الذي يؤدي إلى حدوث التهابات داخل الأربطة الداخلية للكتف.

وأشار التقرير إلى أن الترسبات الجيرية في أنسجة الكتف يمكن أن تتسبب في إصابة ما يعرف بـ"تكلس الكتف"، وهو ينتج عادة من ضعف ضخ الدم في تلك المنطقة.

ولفت التقرير إلى أن هناك الألم الليلي في منطقة الكتف مع شعور بتجمده، ويُعرف باسم "الكتف المتجمد"، وفي هذه الحالة يشعر الشخص بين الحين والآخر بتجمد في منطقة الكتف.

وأكد التقرير أن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن بالتحديد لسبب هذا المرض "إلا أن هناك دراسات تربط بينه وبين الأمراض المرتبطة بالأيض، مثل مرض السكري".

وحذر التقرير من أن ألم الكتف قد يكون "أحد أهم المؤشرات التي تنذر بالإصابة بالسكتات، خاصة إذا كان مصحوبًا بضيق في التنفس وغثيان وشعور بفقدان التوازن".

وأشار الموقع إلى أنه بشكل عام ترتبط آلام الكتفين بالتقدُّم في العمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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