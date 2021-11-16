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: نريد تعيين مدرب جديد ولكن نخشى الصدام مع كارتيرون

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الزمالك: نريد تعيين مدرب جديد ولكن نخشى الصدام مع كارتيرون : نريد تعيين مدرب جديد ولكن نخشى الصدام مع كارتيرون

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أكد حسين السيد عضو لجنة إدارة نادي أن الأفضل بالنسبة للفريق الأبيض تعيين مدرب عام مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ولكن اللجنة الحالية لا تريد وصول الأمور لمرحلة الصدام مع كارتيرون خاصة أن هناك اتفاقات معه بهذا الشأن قبل قدوم اللجنة الحالية.

وأشار السيد خلال تصريحاته المتلفزة اليوم الاثنين ، إلى أن الزمالك لم يطلب من كارتيرون مؤخراً إجراء أي تعديلات على الجهاز المعاون مؤكداً أن الهزيمة أمام الأهلي بثلاث نقاط بدليل ما حدث في الموسم الماضي بالخسارة في مباراة والتعادل في آخرى ولكن الزمالك فاز بلقب الدوري في النهاية.

وأوضح أن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب لا تريد على الإطلاق فرض شروطها على كارتيرون خاصة أنه لا يوجد مستجدات في هذا الصدد. وأضاف:«ربما يريد كارتيرون الاستعانة بمعاون جديد وقت الخسارة أمام الأهلي»

المصرى اليوم

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