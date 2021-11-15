أخبار عاجلة

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
الكلية التقنية بمكة تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة -
مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
ملعب الملك فهد يحتض نهائي دوري الأبطال .. "الهلال " السعودي يبحث عن اللقب الثامن أمام "بوهانج " الكوري -
دراسة: اتباع نظام "مايند" الغذائي يُقوِّي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر -
نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

Print
تضمنت الفعاليّات معرض البيعة وحفلاً خطابيًا وحملة بمواقع التواصل

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

احتفل المعهد بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم للمملكة العربية يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ والثامن من نوفمبر٢٠٢١, وذلك بحضور القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وقادة المعهد والطلاب.

وكانت الاحتفال قد انطلق بفعالية إطلاق البالونات بمشاركة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي تلاها افتتاح معرض بيعة وولاء الذي احتوى على العديد من الصور التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وزياراته للمعهد.

وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم كلمة للقائد العام للمعهد والتي من خلالها قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السابعة مشيدًا بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وخصوصًا في مجال التعليم ثم قصيدة شعرية بعنوان (بيعة وولاء) لمساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تلاها عرض مرئي بعنوان (بيعة وولاء) ثم قصيدة (سلمان العزم والحزم) قدمها الطالب بدر سلطان تلاها عرض مرئي لمشاعر منسوبي المعهد في الأقسام التعليمية وكان الختام بأوبريت وطن الحزم الذي كتب كلماته الأستاذ محمد الخليف وقام بأداء الحركات على المسرح طلاب المعهد.

يُشار إلى أن لجنة النشاط والعلاقات العامة والإعلام نفذت حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك لوحات تهنئة بالمناسبة في مرافق المعهد.

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف

غضب في السعودية بسبب مسلسل مسيرتي عن جورج وسوف