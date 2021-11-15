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انتحار عامل شنقا بالعصافرة شرق الإسكندرية.. والتحريات: مكتئب ويمر بضائقة مالية

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انتحار عامل شنقا بالعصافرة شرق الإسكندرية.. والتحريات: مكتئب ويمر بضائقة مالية انتحار عامل شنقا بالعصافرة شرق الإسكندرية.. والتحريات: مكتئب ويمر بضائقة مالية

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أقدم عامل على الانتحار شنقا داخل مسكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وتبين من تلتحريات المبدئية ان المتوفى كان يعانى نفسيا بسبب مروره بضائقة مالية.

تلقي قسم شرطة المنتزة ثان بلاغا يفيد بالعثور على جثة «م.ال.أ» 50 سنة عامل داخل الشقة سكنه بشارع المعهد الدينى بمنطقى العصافرة دائرة القسم.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزة ثان برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المجنى عليه مسجاة على سرير بحجرة النوم. وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجات بمنطقة الرقبة.

تبين من معاينة الغرفة وجود حبل معلق خلف الباب يرجح أن المتوفى استخدمه في الانتحار. وبسؤال أهلية المتوفى قرروا أنه غافلهم وشنق نفسه وفوجئوا بالجثة معلقة خلف الباب فقاموا بإنزاله ووضعوه أعلى السرير ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

توصلت التحريات إلى أن المتوفى يعانى من حالة اكتئاب نفسى لمروره بضائقة مالية ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث. وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 14328 لسنة 2021 إداري قسم شرطة المنتزة ثان وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتحفظ على الحبل المستخدم وإرساله إلى الطب الشرعى وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

المصرى اليوم

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