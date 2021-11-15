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استثمارات المصريين تتخطى حاجز 5 مليارات ريال في

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استثمارات المصريين تتخطى حاجز 5 مليارات ريال في السعودية استثمارات المصريين تتخطى حاجز 5 مليارات ريال في
"غزاوي": موزعة على نحو 500 مشروع بإجمالي 160 رخصة

استثمارات المصريين تتخطى حاجز 5 مليارات ريال في السعودية

كشفت غادة غزاوي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، عن تدفقات الاستثمار المصري في ؛ إذ تعد ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، منوهة بأن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت ستة مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.

وأضافت "غزاوي" بأن مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة كبرى الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية سجَّل نحو 1.4 مليار دولار، أي ما يتخطى حاجز خمسة مليارات ريال بنهاية عام 2020، وفق موقع الأهرام.

وأشارت "غزاوي" إلى أن هذه المؤشرات إيجابية جدًّا في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

ولفتت "غزاوي" إلى أن التعاون بين مصر والسعودية يشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، ولاسيما التعاون التجاري الذي يزداد عامًا بعد آخر؛ إذ تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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