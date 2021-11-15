سوهاج : دخول العاملين بالمصالح الحكومية مرهون بالحصول على لقاح كورونا

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شددت اليوم محافظة سوهاج، إجراءات دخول موظفي الديوان العام إلى مقر العمل، حيث تم مراجعة جميع العاملين والتأكد من حصولهم على اللقاح، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الدخول لمقار عملهم بداية من اليوم.

وأكد محافظ سوهاج، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى الديوان العام أو أي مصلحة حكومية، إعتبارًا من اليوم الإثنين 15 نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بداية من أول ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن الدولة سخرت كافة إمكانياتها لتوفير اللقاحات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الفقي، على مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج، للإنتهاء من تطعيم كافة العاملين، مشيرًا إلى توفير 79 مركزاً ثابتاً للتطعيم بلقاح كورونا بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 22 وحدة متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهولة ويسر، مؤكداً أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.