عروض وورش فنية ومناقشات بثقافة المنيا 

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قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها «الحلوة داير شباكها، الحياة حلوة» تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، كما نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية ابتكارات بورق الفوم وعمل جدارية بالورق الملون مع الفنانة شيماء فتحى، بينما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية الرسم بالألوان المائيةمع الفنان إيهاب نادى ،

وقدم كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط عرض فنى مع المايسترو عمرو كمال، وفى بيت ثقافة أبوجرج أقيمت ورشة فنية لشرح خريطة الكرة الأرضية من قارات ومحيطات وبحار وانهار وأشهر الجبال الموجوده في العالم قدمها الفنان محمد فرغلى،

بينما ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتاب بعنوان «طه حسين وقضايا العصر» تأليف د. محمد فتحى فرج وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد عميد الأدب العربى الثانية والثلاثون بعد المائة والتى كانت في 1889/11/15 ناقشته صفاء عبدالحميد، يتناول الكتاب مولده حيث ولد الدكتور طه حسين في عزبة الكيلو بالقرب من مدينة مغاغة

وكانت عائلته ميسورة الحال، إلا أنه أصيب بمرض في عينه تسبب له في فقدان البصر، وفقد طه حسين الأمل في الرؤية من جديد، وهذا دفعه للالتحاق بكتاب القرية بناء على رغبة والده،

ثم أكمل تعليمه في الأزهر وكان أحد تلامذه العديد من المشايخ المشهورين في ذلك الوقت معظم مؤلفات طه حسين التي أغنى بها المكتبة العربية تهدف إلى التحرر والانفتاح الثقافي، مع المحافظة على التراث الحضاري العربي والمصري العريق، كما نظمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية عمل مجسمات من الورق المقوى، مع الفنانة مريان ناجى.