توابع السيول.. تحركات شعبية لدعم عشرات الأسر المتضررة في أسوان

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بدأ عدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة بمحافظة أسوان، في التحرك بشكل عاجل لتقديم الدعم والمساعدة والإيواء للمتضررين من هطول الأمطار الرعدية التي تسببت في حدوث سيول أدت إلى تدمير عشرات المنازل القريبة من المناطق الصحراوية والجبلية، وشردت عدد كبير ساكني هذه المناطق وأصبحو يسكنون العراء بلاء مأوي أو طعام.

وطالب المستشار خالد مصطفي حمد رئيس محكمة استنئناف أسوان، بضرورة سرعة توفير وجبات جافة ومعلبة للمتضررين، وإيجاد أماكن إيواء تستوعب كل من تضرر مسكنه، نظراً لأن مياة الأمطار جرفت المساكن بكامل محتوياتها، لذا فإن هؤلاء في حاجة ماسة لتوفير سكن بديل وبشكل عاجل، وإن مساكن الايواء التي تم الحديث عن توفيرها بمنطقة وادي العلاقي بعيدة جداً وغير متوفر لها وسائل مواصلات، لنقل التلاميذ لمدارسهم وكذلك الموظفين لاماكن عملهم.

وقال لـ«المصري اليوم»: «يلزم على جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الحكومية سرعة التحرك ومد يد العون لهواء المتضررين، مع ضرورة توحيد الجهود لاحتواء الازمة الراهنة، والتصدي لأي سيول قادمة، لأن ما حدث بالأمس وارد حدوثه وتكراره في الفترة المتبقية من فصل الخريف وكذلك طوال فصل الشتاء، لذا يلزم على الجهات المسؤولة سرعة التحرك لتطهير وإعادة تأهيل مخرات السيول والمجاري التي فشلت في التصدي للأمطار، وتوفير سيارات شفط بالشكل الكافي، وكذلك توفير أكبر عدد ن الأمصال الطبية وبخاصة أصال لدغ العقارب والحيات».