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التحفظ علي 25 طن أسمده زراعيه مجهولة المصدر في كفر الشيخ

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التحفظ علي 25 طن أسمده زراعيه مجهولة المصدر في كفر الشيخ التحفظ علي 25 طن أسمده زراعيه مجهولة المصدر في كفر الشيخ

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تحفظت مديرية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، على 25 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، داخل مخزن لبيع وتدوال الأسمدة الزراعية بإحدي قري مركز دسوق.

جاء ذلك خلال حملة تموينية شنتها إدارة الرقابة التموينية برئاسة علام الشوادفي، مدير الإدارة، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لمتابعة حالة الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، بمشاركة كلا من رضا داود ومحمد فهمي وأحمد زايد، مفتشي إدارة الرقابة التموينية.

حيث تمكنت الحملة من ضبط 510 شيكارة أسمدة زراعية زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 25 طنا و500 كيلو، بأحد المخازن بعزبة الفار التابعة لمركز دسوق، غير مدون عليها تاريخ الانتاج ومشكوك في صلاحيتها، للاستخدام الزراعي، نظرًا لتحجرها، وكذا كونها غير مصحوبة بمستندات دالة على مصدرها.

كما ضبطت الحملة 19 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية، بمخزن بدون ترخيص بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، حيث تحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر عن ذلك محضرين جنح مركز دسوق، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني، بعزبة المأذون التابعة لمركز كفر الشيخ، لمخالفته القانون لتجميعه سلع ومقررات تموينية بمبلغ 6574 جنيهًا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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