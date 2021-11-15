«هتشتاقوا».. أنغام تطرح أغنية تزامنا مع ختام مهرجان الموسيقى العربية

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طرحت المطربة انغام،اليوم الاثنين، أغنية جديدة بعنوان «هتشتاقوا» عبر قناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «هتشتاقوا» كلمات عمرو يحيى والحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

ووصل عدد مشاهدات الأغنية خلال ساعة من طرحها إلى 10 آلاف مشاهدة

في سياق آخر، تغيبت الفنانة أنغام عن مهرجان الموسيقى العربية، للعام الثاني على التوالي، في الدورة الثلاثين والذي كان من المقرر انطلاقها بالفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وكشفت إدارة مهرجان سر عدم مشاركة الفنانة على مدار عامين على التوالي، خلال المؤتمر المقرر لإعلان تفاصيل المهرجان.

وقال مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا، أثناء المؤتمر: «ليس هناك أي خلاف مع أنغام وعدم مشاركتها في المهرجان للعام الثانى على التوالى كونها ترغب في عدم تقديم حفلتين متتاليتين بالمهرجان».

وأضاف «ولذلك رفضت أن تتواجد بالمهرجان ولكن ليس هناك أي خلاف بين المهرجان وأنغام خاصة انها تعشق مهرجان الموسيقى العربية».

وكانت أعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية، تفاصيل الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في مؤتمر صحفى أمس الأحد، كما تم الكشف عن الجدول الخاص بالمهرجان والذى يشهد عديد من الحفلات الغنائية المختلفة.