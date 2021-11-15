"شاهد".. مسودة اللائحة الجديدة "للتكاليف القضائية".. و"العدل" تطلب "المرئيات"

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عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية

أتاح المركز الوطني للتنافسية مشروع "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية"، المطروح من وزارة العدل؛ وذلك لإبداء المرئيات والمقترحات عبر الرابط الإلكتروني:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/JudicalCostsSystem/Pages/default.aspx

وتتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول، تضم (20) مادة وملحقًا، ويستمر أخذ الاستطلاعات عليها حتى تاريخ 8/ 12/ 2021م.

ويهدف المشروع - وفق وزارة العدل- للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كذلك تمكين سُبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.pdf