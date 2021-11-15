وزير قطاع الأعمال: أكثر من 3 آلاف عامل بـ «الحديد والصلب» سجلوا أسمائهم لتسوية مستحقاتهم

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه أكثر من 3 آلاف عامل بالحديد والصلب سجلوا أسمائهم لتسوية المستحقات، من إجمالي أكثر من 5 آلاف عامل، موضحا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف .

ولفت إلى وجود شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بعد تطويرها، والتي سيتم التشغيل التجريبي لهذه المصانع بحلول أغسطس 2022.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مضيفا أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير، مؤكدا أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية وطوروا أبحاث خاصة بإنتاج السيارات.

وأوضح أنه سيتم تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80 %، حيث لا يتم استيراد سوى الموتور الكهربائي وثمنه 7 % والجهاز المسؤول عن تحويل التيار المباشر إلى المتردد.