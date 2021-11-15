أخبار عاجلة

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة» -
ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي» -
حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط» -
ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء» -
سامي قمصان: لا نفكر في الانتقالات الشتوية.. وكهربا «دوره جاي» -
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة» -
رئيس البنك الأهلي: فخور بالأداء.. والتعادل مع فريق بحجم الزمالك «جيد لنا» -
شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة لـ10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 28 نوفمبر -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال: أكثر من 3 آلاف عامل بـ «الحديد والصلب» سجلوا أسمائهم لتسوية مستحقاتهم

Print
وزير قطاع الأعمال: أكثر من 3 آلاف عامل بـ «الحديد والصلب» سجلوا أسمائهم لتسوية مستحقاتهم وزير قطاع الأعمال: أكثر من 3 آلاف عامل بـ «الحديد والصلب» سجلوا أسمائهم لتسوية مستحقاتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه أكثر من 3 آلاف عامل بالحديد والصلب سجلوا أسمائهم لتسوية المستحقات، من إجمالي أكثر من 5 آلاف عامل، موضحا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف .

ولفت إلى وجود شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بعد تطويرها، والتي سيتم التشغيل التجريبي لهذه المصانع بحلول أغسطس 2022.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مضيفا أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير، مؤكدا أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية وطوروا أبحاث خاصة بإنتاج السيارات.

وأوضح أنه سيتم تصنيع أول ميكروباص كهربائي بمكون محلي بنسبة 80 %، حيث لا يتم استيراد سوى الموتور الكهربائي وثمنه 7 % والجهاز المسؤول عن تحويل التيار المباشر إلى المتردد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»