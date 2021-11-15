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في ظهور خاص لزوجته.. محمد لطفي يعبر عن حبه من إسطنبول

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في ظهور خاص لزوجته.. محمد لطفي يعبر عن حبه من إسطنبول في ظهور خاص لزوجته.. محمد لطفي يعبر عن حبه من إسطنبول

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نشر الفنان محمد لطفي، صورة تجمعه بزوجته من مدينة إسطنبول، حيث يوجه لها رسالة دائما تعبر عن حبه قائلا: «الحب الحب»، إذ يحرص على ظهورها بالمناسبات الخاصة فقط.

وشارك محمد لطفي الصورة عبر «إنستجرام»:«صباح الخير عليكم من إسطنبول، الحب الحب».

كان شارك الفنان محمد لطفي جمهوره، صورة تجمعه بزوجته من إحدى المناسبات الخاصة خلال الشهور الماضية وعلق عليها «الحب الحب».

ويذكر أن أحدث ظهور للفنان محمد لطفي في مسلسل «بين السما والأرض» بمشاركة هاني سلامة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وندى موسى، كما يشارك في تصوير فيلم «عمهم» بطولة محمد أمام وأخراج حسين المنباوي

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