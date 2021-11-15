1 ديسمبر.. تحذير عاجل من «الصحة» للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

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حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الإحجام عن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأكد حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، إن المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بدون أعذار طبية سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من يوم واحد من شهر ديسمبر.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه نريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل فيروس كورونا والعالم أجمع على أي أهمية اللقاح في التعامل مع الجائحة والدولة المصرية تريد صالح المواطن في ظل جائحة كورونا.

كشف تفاصيل بدء تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وقال إنه لم يكن هناك صعوبات في تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد نسبة غياب عالية وهذا يدل على أن الدولة نجحت في تطعيم العاملين بالدولة والموظفين بلقاح كورونا.

وأكد أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تزاحم في اليوم الأول لتطبيق القرار.