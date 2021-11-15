صندوق الأسهم الخاصة الأمريكي يوقع صفقة لشراء 255 طائرة إيرباص المنافس لبوينج

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خلال فعاليات معرض الطيران دبي وقع صندوق الأسهم الخاصة الأمريكي إنديجو بارتنرز صفقة ضخمة لشراء 255 طائرة إيرباص A321neo ذات الأجسام الضيقة في يوم افتتاح معرض دبي للطيران.

وستشهد الصفقة قيام أربع شركات ULCCs التابعة لشركة Indigo- الخطوط الجوية الأمريكية الحدودية ومقرها الولايات المتحدة، وJet SMART ومقرها تشيلي، وفولاريس ومقرها المكسيك، وWizz Air ومقرها المجر- تضيف كل منها أعدادًا كبيرة من طائرات A321neos إلى أساطيلها المتنامية.

أكد مدير العمليات في شركة إيرباص ورئيس الشركة الدولية كريستيان شيرير في مؤتمر صحفي، أن الشركة المصنعة قد باعت أساسًا من فتحات A321.وبطلب الشركة، يرتفع العدد الإجمالي لطائرات عائلة A320 التي طلبتها شركة طيران إنديجو إلى 1145 طائرة، حيث بلغت حصةWizz Air من هذه الصفقة 57 طائرة إضافية من طراز A321neos و27 من طائرات A321XLR طويلة المدى، فيما ستحصل فرونتير على 91 طائرة من طراز A321neos، أما حصة شركة Volaris 38 طائرة من A321neos، وستأخذ JetSMART 21 طائرة إضافية من طراز A321neos واثنين من طرازات XLR تقوم JetSMART وVolaris أيضًا بتحويل 38 A320neos في طلباتهم المتأخرة إلى A321neos.

وقال شيرير إن عمليات تسليم الطائرات الجديدة إلى ناقلات إنديجو ستبدأ «بالتدفق» خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن معظم عمليات التسليم ستتم في النصف الثاني من العقد.

كان الرؤساء التنفيذيون لشركة Wizz وFrontier في شاليه إيرباص للتوقيع، وانضم إليهم الشريك الإداري لشركة Indigo Bill Franke، والرئيس التنفيذي لمجموعة Airbus Group Guillaume Faury وScherer. انضم الرؤساء التنفيذيون لشركة Volaris وJetSMART عبر مؤتمرات الفيديو. وعندما سئل عما إذا كان الطلب يعني أن شركة إيرباص قد بيعت من فتحات A321neo، أجاب شيرير: «الإجابة المختصرة هي نعم. لكننا مرنون للغاية مع عملائنا».

كما تم الضغط على الشركة المصنعة وشركات الطيران لمعرفة ما إذا كان قد تم تحديد سعر خاص، بالنظر إلى الركود في طلبات الطائرات الجديدة بسبب الوباء.

وقال فرانك «من الواضح أن لدينا نظرة متفائلة للسوق بينما نتعافى من الوباء وأردنا أن نكون مبكرين في عملية [توسيع الأساطيل]». «هذه هي استراتيجيتنا عبر المحفظة.»

وأضاف فوري: «لا توجد العديد من مجموعات شركات الطيران مثل Indigo Partners ونحب حقًا علاقتنا معهم. هناك أخذ وعطاء عندما تتعامل بهذه الطريقة.»

أكد فرانك أن إنديجو لديها تركيز قوي على الحفاظ على أرصدة متحفظة وأن جميع شركات الطيران الأربعة قد مرت عبر الوباء في حالة جيدة مقارنة بمعظمها. أخبر ATW أن «التقدم بشكل تنافسي» لشركات النقل الأخرى من خلال تأمين العديد من طائرات A321 كان عاملاً في قرار التحرك الآن.

قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة Wizz Air، إنه «اعتقد تمامًا» أن بعض XLRs في طلب شركة الطيران الخاصة به ستذهب إلى Wizz Air Abu Dhabi، التي تأسست العام الماضي. وقال أيضًا إن الطلب الجديد لـ 102 طائرة يجعل الشركة «قريبة جدًا» من خطتها للوصول إلى حجم أسطول يبلغ 500 بحلول عام 2030.

أكد باري بيفل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرونتير، على كفاءة استهلاك الوقود الإضافية وفوائد الانبعاثات التي ستجلبها الطائرة الجديدة.

وقال «نحن بالفعل شركة الطيران الأمريكية الأكثر مراعاة للبيئة مع أسطول موجود به كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 43٪، في المتوسط ​​لكل مقعد، من شركات الطيران الأمريكية الأخرى، من المتوقع أن يوفر A321neo ما يقرب من 120 صاروخًا حراريًا صغيرًا لكل جالون، مما يعزز جهودنا البيئية الرائدة في الصناعة بينما نفضح الأسطورة القائلة بأن الحفاظ على البيئة هو استثمار مكلف لا يمكن تحقيقه إلا في المستقبل.

يبلغ سجل طلبات فرونتير الآن 234 طائرة وتتوقع شركة الطيران أن يبلغ حجم أسطولها أكثر من 270 طائرة بحلول نهاية عام 2029