بيان من المصري البورسعيدي بعد توقيع عقود إنشاء الاستاد الجديد

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أصدر مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، بيانًا رسميًا حول توقيع عقود إنشاء استاد النادى الجديد، وجاء نص البيان على النحو التالى:

«يتوجه النادى المصرى بخالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بعد توقيعه ظهر اليوم عقود إنشاء الاستاد الجديد للنادى المصرى مع وزارة الشباب والرياضة».

وأضاف البيان، «فى هذا الإطار يتوجه مجلس إدارة المصرى بالشكر كذلك للدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مجهوداته الكبيرة في هذا الشأن والتى توجت اليوم بتوقيع عقود الإنشاء للاستاد الجديد الذي يأتى بناؤه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية- مؤسس الجمهورية الجديدة- بإنشاء ستاد جديد للنادى المصرى وفق أحدث الطرازات العالمية».