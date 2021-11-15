جامعة كفر الشيخ تستعد للانتخابات الطلابية

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أنهت جامعة كفرالشيخ إستعدادتها لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات وكذلك الجامعة والتى من المقرر أن تنطلق يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الحالي. قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة ومتابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم للترشح وفترة الدعاية الانتخابية وكذلك يوم إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج.



وأكد د. دسوقي أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على عدد من المحاذير التي تخرج عن إطار القيم والأعراف الجامعية وقواعد المنافسة الشريفة، وعلى رأسها حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي تجاوزات في حق الآخرين، مشددا على أن الجامعة ستتعامل مع أي خروج عن القواعد الجامعية بحسم .



وأوضح إن إدارة الجامعة أتمت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية وتم تشكيل لجنة عليا للمتابعة والرصد مؤكدا أنها تتم وفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزارة التعليم العالى. وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال إجراء إنتخابات الاتحادات الطلابية من يحث مراعاة التباعد الاجتماعى وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم والتصويت للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.



من جانبه قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال ،إن إدارة الجامعة تحرص على إجراء الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة، وحرية الطلاب مكفولة لاختيار من يمثلهم على مستوى الكليات والجامعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية في كليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.