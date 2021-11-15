طلب إحاطة بالنواب حول توصيل الغاز لـ 11 قرية بطوخ بعد اكتمال كافة المرافق بهم

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طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في طلب إحاطة تقدم به للمجلس اليوم الإثنين، بتوصيل الغاز الطبيعى لـ 11 قرية تابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية هي قرى الحصة وكفر الجمال والعمار وإمياى وطنط الجزيرة وميت كنانة وأجهود الكبرى وكفر علوان والصفا وإكياد دجوى وجزيرة الأحرار

قال رئيس إتصالات النواب خلال مناقشة الطلب اليوم في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله إن كافة القرى الـ 11 دخل إليها كافة الخدمات والموافق من صرف صحي ومياة وكهرباء مشيرا إلى أن مركز طوخ يعد من المراكز الكبرى على مستوى الجمهورية ويضم 53 قرية و388 عزبة.

وأضاف «بدوي» أنه تم الانتهاء من كافة خدمات الصرف الصحى في تلك القرى وبالتالى فهى جاهزة لتوصيل الغاز الطبيعي، لافتا إلى ان قريتى «كفر الجمال» التي انتهى الصرف الصحى الخاص بها من 2008، و«الحصة» قريبتين من خط الغاز.

أكد «بدوى» ان المناقشات انتهت في لجنة الطاقه والبيئة إلى انه سيتم إدراج كافة القرى في الخطة العامه للغاز الطبيعى تباعا مشيرا إلى ان «كفر الجمال» تم إدراجها في خطة العام المالى 21/22 وباقى القرى سيتم امدادها بالغاز وفقا للخطة الموضوعة.