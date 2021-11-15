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حلمي رئيسا لنادي حلوان العام.. قائمة المستقبل تكتسح للدورة الثانية على التوالي

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حلمي رئيسا لنادي حلوان العام.. قائمة المستقبل تكتسح للدورة الثانية على التوالي حلمي رئيسا لنادي حلوان العام.. قائمة المستقبل تكتسح للدورة الثانية على التوالي

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اكتسحت قائمة المستقبل انتخابات نادي حلوان العام التي أقيمت أمس للمرة الثانية على التوالي، حيث حققت نفس القائمة الفوز في الانتخابات الماضية وحققت الفوز على كل المقاعد التي تم الترشح لها،.

وفاز بمنصب رئيس مجلس الإدارة المستشار محمود حلمي وذلك بحصوله على 1171 صوت في مقابل حصول كلا من محمد عيسى على 460 صوت ورئيس النادي السابق وعضو البرلمان السابق إسماعيل نصر الدين الذي حصل على 376 صوت ثم جاء أحمد حنفي رابعا بحصوله على 227 صوت.

وفي منصب أمين الصندوق فقد فاز سعد فرج قرار بـ 1161 صوتا في مقابل 1073 صوتا لمحمد شلبي، وفي مقاعد العضوية فوق ال 35 فقد فاز بالمقاعد الخمس كلا من على الحديدي الذي حقق1423 صوتا وأحمد فتحي الذي حصل على 1353 صوتا وشريف بكر ب1301 صوت ومحمد كمال ب 1294 صوت وعلاء عبدالصمد الذي حصل على 1223 صوتا، وفي العضوية تحت الـ35 فقد فاز كلا من أحمد لقمان بعد حصوله على 1327 صوت ومحمد طارق بكر ب 1144 صوتا.

أما في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فقد تم الإعلان عن خلو المنصب لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية وذلك بعد أن فشل هيثم رأفت المرشح للمنصب (بالتزكية) ضمن قائمة الأمل في الحصول على موافقة الأغلبية، فالأصوات الغير موافقة كانت 1343 صوتا بينما الموافقة كانت 1088 صوتا.

المصرى اليوم

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