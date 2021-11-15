توافد الأقباط للاحتفال بالليلة الختامية لمولد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر

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توافد أعداد كبيرة من الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأثنين، لحضور فعاليات الليلة الختامية للإحتفال بمولد مارجرجس بجبل الرزيقات، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين، وسط إجراءات أمنية مشددة .

ختام مولد مارجرجس

شهدت فعاليات الأحتفال طوال فترة الاحتفال السابقة، تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير، وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين باحتفال الدير السنوي، الذي يشرف على الإحتفالات والزفة التي تخرج يومياً من الدير وتجوب المنطقة المحيطة به كل من نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط .

ختام مولد مارجرجس

وحرص الزوار على حضور زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث طاف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة الأثرية والساحة الخارجية للدير، حاملين الشموع والصلبان وأيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، ومن خلفهم الأباء الأساقفة والآباء الكهنة خلف الأيقونات مباشرة مصطفين في صفين، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من الشعب القبطي الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس .

ختام مولد مارجرجس

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الدير خلال فترة الاحتفال.