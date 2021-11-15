"الراجحي" و"الديار العربية" يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التطوير العقاري

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وقع مصرف الراجحي وشركة الديار العربية للتطوير العقاري اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التمويل بمشاريع التطوير العقاري، وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا للتعاون بين الطرفين، حيث تعتبر الديار العربية أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الراجحي في مجال التطوير العقاري.

وقع الاتفاقية كل من الأستاذ نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية والأستاذ ماجد الراجحي مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في المصرف.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منتجات عقارية لعملاء مصرف الراجحي، وتمويل المشاريع السكنية التي تطورها شركة الديار العربية، لاسيما مع خطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركة، حيث تعتبر "الديار العربية" إحدى الشركات الرئيسية للمصرف في مشاريع التطوير العقاري التي يتعامل معها ويقدم لعملائها خدمات التمويل العقاري.

من جهته قال نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية إن مصرف الراجحي يعتبر شريكا رئيسا في أعمال الشركة، ونحن نسعى لتعزيز التعاون بيننا ورفع حجم التعاون خلال الفترة القادمة. وأكد العطاوي أن شركة الديار العربية تنظر بتفاؤل حول تنامي دور القطاع العقاري في المملكة، مع مساعي الحكومة لتوفير 300 ألف منتج سكني حتى عام 2025.

من جانبه قال ماجد الراجحي مدير عام مصرفية الأفراد في مصرف الراجحي إن شركة الديار العربية تمثل أحد الشركاء الأساسيين لمصرف الراجحي في التطوير العقاري، وأكد الراجحي أن المصرف يهدف إلى مواكبة خطط الحكومة في التوسع بتوفير منتجات عقارية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع نسب تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال السنوات العشر القادمة، لذا فالمصرف يعمل باستمرار على توفير المنتجات للمطورين العقاريين لاسيما شركة الديار العربية.

يذكر أن التعاون بين الجانبين بدأ منذ انطلاق برنامج "سكني" والبدء في العمل بعدد من المشاريع السكنية وربط المطورين والبنوك عبر منظومة واحدة لتسهيل التمويل، تلبية للطلب العالي على المنتجات السكنية في السوق السعودية، وسيزداد هذا التعاون مع تنفيذ شركة الديار العربية خطط للتوسع، في ظل مشاريعها الجديدة بعدد من مناطق المملكة وعلى رأسها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية.