محتجون على ترشُّح نجل "القذافي" للرئاسة يغلقون مراكز انتخابية غرب ليبيا

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أشاروا إلى أنه متورط جنائيًّا

أغلق سكان محتجون على ترشُّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين عددًا من المراكز الانتخابية في غرب ليبيا، وذلك في أول مؤشر ملموس على تهديد إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يومًا.

وأوضح عضو بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سكانًا محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددًا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن، ومراكز أخرى لم يجرِ التأكد منها حتى الآن، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف بأن الإغلاق جرى سلميًّا دون التعرض للمراكز الانتخابية بأي نوع من التخريب، وبعض المراكز علقت على أبوابها لافتات تؤكد رفض سكان هذه المدن إجراء الانتخابات لشخصيات متورطة جنائيًّا.

ولم يكشف العضو عن مصير عملية تسجيل المرشحين، وتوزيع بطاقات الناخبين في المراكز المغلقة؛ إذ يتجاوز إجمالي الناخبين 2.83 مليون ناخب من نحو سبعة ملايين نسمة هم سكان ليبيا.