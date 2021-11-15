جراحة ناجحة لطفل عمره يومان بمستشفى القنفذة العام

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تبين أثناء الحمل وجود انسداد بالجزء العلوي من المريء

تمكن فريق طبي بمستشفى القنفذة العام بقيادة استشاري جراحة الأطفال د-أحمد عبده الفقيه من إجراء جراحة ناجحة لطفل بعمر يومين ووزنه ٢,٣ كجم، وغادر المستشفى بصحة جيدة.

جاء ذلك بعدما تم تشخيص حالة الطفل من قبل طبيب النساء و الولادة أثناء الحمل بوجود انسداد بالجزء العلوي من المريء.

وبعد الولادة تم تنويم المريض بالعناية المركزة للخدج بناء على الأعراض المصاحبة للعيب الخلقي، و تم تأكيد ذلك باستخدام الأشعة المناسبة لمثل هذه الحالات، والتي بينت وجود انسداد بالجزء العلوي من المريء ووجود ناصور (توصيلة) بين الجزء السفلي المريء مع القصبة الهوائية.

وعليه، قرر الفريق الطبي إجراء عملية فتح الصدر من الجهة اليمنى وفصل الناصور عن القصبة الهوائية، لكي تتم بعد ذلك إجراءات توصيل أجزاء المريء مع بعضها وبفضل الله نجح الفريق الطبي في ذلك.

وتم تنويم الطفل بالعناية المركزة بعد ذلك تحسباً لحدوث أي مضاعفات محتملة في مثل هذه العمليات وإجراء أشعة خاصة للتأكد من عدم وجود تسريب أو انسداد في مكان توصيل أجزاء المريء، وكانت نتائج جميع الإجراءات الطبية التي تمت مبشرة، وبعدها تم السماح للطفل بالرضاعة الطبيعية تدريجياً، وتحسنت حالة الطفل بشكل ملحوظ، وغادر المستشفى بصحة جيدة.