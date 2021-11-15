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جفاف سد الدويسات في سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه

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جفاف سد الدويسات في سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه جفاف سد الدويسات في سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه

جى بي سي نيوز  :-  تسببت عوامل التغير المناخي والجفاف وحرائق الغابات بجفاف بحيرة سد رئيسي في شمالي غرب سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو 3 عقود.
وقال المهندس المسؤول عن سد الدويسات، ماهر الحسين، إن بلاده تواجه تدنياً في مستوى الأمطار مما أدى إلى جفاف السدّ الذي يقع في منطقة دركوش في ريف إدلب الغربي، وباتت البحيرة المشيّد عليها، أشبه بمستنقع صغير ذات أرض متشققة".
وأوضح المهندس الحسين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، "إنها المرة الأولى التي تجف فيها مياه السدّ منذ بنائه في العام 1994"، مضيفاً أنه أصبح بالإمكان السير على الأقدام في جسم البحيرة، نتيجة قلة الأمطار وبالتالي جفافها.
ووفق البنك الدولي، كانت بحيرة سد الدويسات تخزن 6ر3 ملايين متر مكعب من المياه، تستخدم بشكل أساسي لري المنطقة الزراعية المجاورة.
وأكد الحسين أن شح الأمطار خلال الشتاء الماضي تسبب بتخزين نصف سعة البحيرة بمياه استخدمت لإمداد الري للمزارعين، كما أثرت عوامل أخرى على تسرب مياه البحيرة أهمها اهتراء الأنبوب الرئيسي ، وفق بترا . 
وتشهد سوريا تراجعا في مستوى الأمطار، مما أثر سلباً على المخزون المائي، خصوصاً في شمال شرقي البلاد التي تشهد تدنياً خطيراً في مستوى مياه سد الفرات.

جي بي سي نيوز

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