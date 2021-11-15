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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 253.294.186، وإجمالي الوفيات 4.100.195.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 763.092 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.074.080.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 611.283 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.957.967.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.530 وإجمالي إصابات 34.437.307.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 291.089 وإجمالي إصابات3.844.791.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 250.609 وإجمالي إصابات 8.918.926.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 200.635 وإجمالي إصابات 2.214.543.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا، بإجمالي وفيات 143.659 وإجمالي إصابات 4.250.855.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا، بإجمالي وفيات 143.337 وإجمالي إصابات 9.608.568.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا، بإجمالي وفيات 132.775 وإجمالي إصابات 4.860.061.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.809 وإجمالي إصابات 5.031.945.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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