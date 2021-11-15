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استمرار فتح معبر رفح البري بين وقطاع غزة

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استمرار فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة استمرار فتح معبر رفح البري بين وقطاع غزة

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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