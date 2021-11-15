إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

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أكد الإعلامي مجدى عبدالغني، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض استمرار محمد محمود، لاعب خط وسط القلعة الحمراء، مع الفريق في الفترة المقبلة،وطالب برحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني، أعلن صراحة أن محمد محمود لا يوجد مكان له في الفريق بسبب كثرة إصاباته ومعاناة اللاعب من «هاجس» الإصابة الطويلة التي تعرض لها طوال الموسمين الماضيين وحرمته من المشاركة في المباريات والتدريبات لأكثر من عامين.

وتابع :«المدرب الجنوب افريقي يرى أن محمد محمود، لن يحصل على فرصة المشاركة مع الاهلي في الموسم الجاري، بسبب الإصابات المُتتالية ومن الأفضل رحيله في يناير على سبيل الإعارة من أجل إكتساب حساسية المباريات ثم العودة للأهلي».

يذكر أن محمد محمود تلقى عدة عروض من أندية محلية الصيف الماضي لكن اللاعب رفضها جميعاً وتمسك بالبقاء في الأهلي.