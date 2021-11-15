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أكد الإعلامي مجدى عبدالغنى، أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يُخطط للتعاقد مع أبوجبل، بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن عقد الحارس مع القعلة البيضاء سينتهى بنهاية الموسم».

وتابع أن بيراميدز يجهز عرضًا مغريًا لتقديمه لمحمد أبوجبل يصل لـ 10 ملايين جنيه في الموسم من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق السماوى حال عدم التجديد للزمالك، وانتهاء تعاقده، مما سيجعله ينضم لبيراميدز في صفقة انتقال حر.