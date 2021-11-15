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محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، يقود الفراعنة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة للملحق الأخير لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت تقارير أشارت لتغيير موعد انطلاق مباراة منتخب مصر والجابون الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، ولكن الاتحاد الأفريقي «كاف» نفى هذا الأمر وأكد إقامة اللقاء عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقت الإمارات، لتحقيق تكافؤ الفرص خاصة وأن ليبيا يخوض المباراة الأخيرة أمام أنجولا في نفس التوقيت عند الساعة الثالثة.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، المباراة المقررة في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي، ضمن الجولة الأخيرة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022).

ومن المقرر أن تتمكن الجماهير من حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي وتم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

- المقصورة الأمامية: 300 جنيه.- الدرجة الأولى: 100 جنيه.- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

كان منتخب مصر قد حصد نقطة غالية من أنجولا بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة، سجل أهداف مصر محمد النني وأكرم توفيق.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي إلى جانب أحمد فتوح.

وسيلعب محمد النني بجوار عمرو السولية في وسط الملعب وأمامها محمد مجدي أفشة الذي يتواجد خلف محمد صلاح ومحمد شريف وقلب الهجوم الصريح مصطفى محمد.

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

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