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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا ()

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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا ()

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 687 م ط ن ملاكين برصيف بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن .

تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم: روزينا فتحي رزق، 35 سنة، لا تعمل، وائل مجدي عزيز، 36 سنة، سائق، وشقيقة كارم، 10 سنوات، طالب، عفاف رزق يوسف، 41 سنة، لا تعمل، صلاح امين يعقوب، 52 سنة، 52 سنة، لا يعمل، كراس وائل مجدي، 15 سنة، طالب، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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